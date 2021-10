„USSIKEELED“ | Lahutama peab, kui suhe ei toimi, seda võiks suisa koolis õpetada! 

Ja me ei hoia kokku oma pahameelt, mis tabab iga vallalist naist, kes taaskord komistab kohtinguportaalist eriti vale mehe otsa – sellisele, kellega suhtlema hakates tundub, et pole vigagi, aga kes pärast paari päeva tunnistab, et ta tegelikult omab perekonda ehk naist ja lapsi. Aga tahab salaja veidi võõrad näitsikuid kõrvale haugata… Mees, tee enne oma elu korda!