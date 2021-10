VESTLUS JA AVATUS: see seksioskus kulub kõigile marjaks ära  

„Kõige tähtsam seksioskus on vestlus ja avatus,“ ütles keegi 38aastane naine. „See, et teine söandab öelda, kuidas teda puudutama peaks. Loodan ka seda, et partner kuulab minu soove ja tahab siiralt neid ellu viia.“ 37aastane mees sõnas, et ootab naiselt ausust ja avatust oma soovide ja vajaduste koha pealt. „Keegi meist pole mõtetelugeja.“