UNUSTA SOTSIAALMEEDIA! Probleemide lahendamisel suhtle silmast silma  

Uurimuse autor, Michigan State University dotsent Dar Meshi nendib, et sotsiaalmeedia võib küll hõlbustada internetisuhtlust, kuid ei ole kõigis aspektides võrdväärne silmast silma suhtlemisega. Tema uurimus näitas, et hingehädade puhul tuleks sõbraga isiklikult kohtuda, mitte sotsiaalmeediast abi otsida. „Üleüldiselt parema vaimse tervisega seostus ainult päriselus toimuv sotsiaalne toetus,“ ütleb Meshi Science Daily teatel. „Tüüpiline sotsiaalmeediasuhtlus on piiratud. Meie teooria kohaselt ei võimalda see sügavamat sidet, mida võib olla vaja sellise toetuse saamiseks, mis kaitseb vaimse tervise hädade vastu.“