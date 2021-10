SEKS KONTROLLIB ELU! „Ma armastan oma naist, aga ei suuda tema petmist lõpetada!“ 

EI TAHA, AGA TEEB IKKA! „Kui mu abikaasa teada saaks, mida ma päriselt teinud olen, siis see oleks päris karm. Ma olen talle nii palju haiget teinud. Ma ei taha nii teha, aga ei oska teisiti...“ Foto: Vida Press

39aastane Ivo (nimi muudetud) on kolmandat korda abielus, sest eelnevad liidud on tema üleaisalöömise tõttu purunenud. Ta on oma praeguselegi abikaasale petmisega vahele jäänud, kuid on selle veel siiani andeks saanud. „Kes kunagi ise sellises olukorras olnud pole, need kindlasti arvavad, et seksisõltuvus on loll vabandus, et oma käitumist kuidagi õigustada. Ütlen ausalt, ma ei otsi õigustusi! Saan väga hästi aru, et see, mida ma teen, on vale.“