VANUS ON VAID NUMBER PASSIS! Vaata, millise ägeda muutumismängu võtsid ette Saue valla pensionärid!

Foto: Erakogu. Erik Riikoja, Vida Press

Kümmekond pensionäri lasid end kaasa meelitada kiiksuga suveprojektist, mis hõlmas muu hulgas latekskostüüme, professionaalset piltnikku ja vaba fantaasiaga stilisti. Tulemuseks on fotonäitus, mis lubab aimata, et elu ehaaega jõudnutelgi on veel mängulist sisesärtsu.