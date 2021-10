Dilaila kolumn | Ohtlikud telefonid 

Kui veel kõnepost teema oli ja sõbrants A keskkoolis käis, saatis ta kogemata pika kõneposti oma isale. Ning millest ta selles rääkis? Ütleme nii, et ta on üldiselt väga jutukas. Niisiis oli ta parajasti oma (täiesti sobimatu juba kooli lõpetanud motikamehest) kutiga voodis ja kirjeldas talle detailselt, mida ta temaga teha kavatseb. Seejärel asus ta tegutsema. Kõige selle kestel aga oli ta kogemata oma isa numbri valinud ja kogu tegevus jäädvustus valjuhäälselt tema kõneposti. Mõne aja pärast sai ta aru, mis oli juhtunud, kui paps töölt mitu tundi varem koju tuli, kurikas käes. Ups!

Ning millega mina hakkama sain? Kutt on praegu Soomes ning otsustasin teda Facetime’is üllatada, saabudes tema ekraanile ilma ühegi riideesemeta. Keskendusin sellele, kui hea ma välja näen, aga et valgus ikka õigesti langeks, ei märganud ma, et olen oma kuti asemel valinud ühe Eesti kuulsuse numbri. Tanel Padar? Ei? Uku Suviste? Eip. Olin valinud ühe 80ndatest isamaalise konservatiivpoliitiku numbri, nagu umbes viie sekundi pärast aru sain. Kujutan ette, kuidas ta seda hilisõhtul oma samaealise naisega voodis olles seletas.