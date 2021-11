ÕPETUS JA MUSTER | Heegelpitsiga seto pealiniku otsad 

Rahvarõivaste omanik ja pealinikupitsi autor Marika Keerpalu: „Mul seisid kapis ühed armetud seto pealiniku otsad. Sain need oma abikaasa kaugelt sugulaselt. Temalgi olid need juba aastakümneid pööningul kirstus seisnud. Linikuotstes olid põrandapruuni värvi narmad ja sinisega kirjatud mustriosa oli rebenenud. Nägin ühel ilusal päeval kaunist seto pitsi lehemustrit. Kui roosa ja sinise lehesüdamiku valmis sain, tundsin kohe, et need kuuluvad pealiniku juurde. Võtsin linikuotstel narmad küljest, korrastasin ülaserva, pesin puhtaks ja heegeldasin pitsi külge. Andsin linikuotstele uue elu ning võimaluse saada osa kirmasest, leelost ja tantsust. Tunnen, et avaldan niimoodi tänu tundmatule linikuotste kudujale.“