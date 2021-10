EUROOPA ÄMM: Keisrinna Maria Theresia tõi ilmale 16 last, kuid lõpus tuli abielu mõõgaga koos hoida 

Ajaloost on teada, et Maria Theresia ilmaletulekut 1717. aastal saatis suur pettumus. „See on kõigest tüdruk …“ Kuna Karl VI ei kaotanud siiski lootust saada endale meessoost pärija, ei valmistatud vanimat tütart ka mingil moel ette riigi valitsemiseks.