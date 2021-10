TARGAD KLEIDID JA EBATÄIUSLIKUD EHTED: Eesti moemaja show’l näidati tõelist glamuuri 

Eesti moemaja La Famiglia Couture esitles eelmisel nädalavahetusel Itaaliast inspireeritud ja western-stiiliga kombineeritud moekollektsiooni „Ranzo“. Disainer Riina Laanetu sõnul on kleidid „targad“ ehk tehtud igaks olukorraks. “Dress up, dress down kleite võib kanda nii päeval kui õhtul ning pidulikkust saab ise kombineerida lisades või eemaldades riideosi, “ lausus Laanetu. Niisuguste kleitide mõte tuli just koroona pärast, kus üritusi ja pidulike rõivaste kandmise võimalust on vähem.