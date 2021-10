„MÕTTEKOHT“ | Elu koos skisoafektiivse häirega: „Inspireerivad lood mõjuvad haigusest taastumisel teinekord paremini kui mistahes muu nõustamine.“ 

„Ega ma varem vaimsest tervisest suurt midagi ei teadnudki,“ tunnistab mees. Nüüd on hoopis vastupidi. Henri on saanud teada, et psüühikahäirete tekkes on oluline osa pikemaajalisel sügaval stressil ning ka pärilikkusel. Ning sedagi, et haigusega leppimine pole lihtne. „Depressioon, teadmatus, šokk, häbi, ebakindlus tuleviku osas,“ loetleb Henri kõike, millega ta esimesed poolteist aastat pärast skisoafektiivse häire diagnoosi saamist rinda pistma pidi. Lisaks pidev mure, mida teised temast ja kõigest sellest küll arvavad.