Plastikakirurg Siim Simmo: rindade allavajumisega ei pea leppima 

Oma rindu, kortse ja voldikesi hindab iga naine ise rohkem kui keegi teine. „Kahjuks 80aastasest 40aastast siiski ei tee. Ei tohi üle piiri minna,“ avaldab dr Simmo ja soovitab naistele, kelle elukaaslane suuremaid rindu või siledamat näolappi nõuab, uus mees võtta. „Täiesti raudselt − uus mees. Inimene kuulub iseendale. Ta ei kuulu oma mehele, vanematele ega lastele. Naine peab ise otsustama, mis talle sobib. Ja minu kogemus ütleb, et kui naine tuleb vaid iseenda pärast, on talle lõikusest ka palju rohkem kasu. Kui naine uued rinnad saab, siis midagi temas muutub. Tema selg läheb sirgemaks, tema kleidid hakkavad istuma. See on investeering iseendasse. Kui operatsioon parandab naise enesetunnet, annab rahulolu ja enesekindluse tagasi, siis sellist asja rahas mõõta ei saa,“ mõtiskleb kogenud tohter ja märgib, et tema suurimaks tunnustuseks ongi patsiendi heameel õnnestunud lõikusest.

„Kui sind pärast operatsiooni kõvasti kallistatakse, nii et pisarad silmis, on see väga liigutav. Mulle on toodud tänutäheks ka tapetud siga, mis vaevalt minu autosse mahtus. Aga sellest keeldumine oleks patsienti sügavalt solvanud. Kord tulin juba õhtul hilja näljasena pikalt lõikuselt ja patsiendi poeg ootas mind pakimahla ja lihapirukatega. Pika ootamise ajal oli mahl küll avatud ja pooled pirukad söödud. Lõpuks istusime siis koos koridoris, sõime pirukaid ja jõime mahla. Mulle on kirjutatud luuletusi ja kingitud põllulilli, mis korjatud haigla ümbert. Kõik need tänamised on olnud väga südamlikud ja liigutavad.“