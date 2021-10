JÄLLE KESET ÖÖD ÜLEVAL? Nende lihtsate trikkidega magad taas nagu lapsuke 

Lõõgastumine on tuhandeid aastaid olnud seotud erinevate spirituaalsete ja kultuuriliste tavadega, mis on aidanud inimestel kogeda rahu ja saada ühendust enda sise- ja väismaailmaga, vahendab SleepFoundation. Alles viimastel aastatel on niisuguseid tavasid uuritud ka teaduses, mille käigus on selgeks tehtud neli põhitõde, mis aitavad inimestel lõõgastuda ja uni taas kontrolli alla saada.