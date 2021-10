Oleviste kirik ja Saarineni maja: arhitektid toovad välja Maarjamaa lemmikmajad 

Balti jaama turg Foto: Teet Malsroos

Seoses Eesti Arhitektide Liidu sajanda aastapäevaga küsisime neljalt arhitektilt, millised on nende lemmikmajad Maarjamaal, milline hoone on meil veel puudu ja millises majas on nad olnud kõige õnnelikumad?