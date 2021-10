Näitlejanna Tiia Kriisa räägib uuest raamatust: „Kui on nii keeruline, et sa enam ei mõtlegi, püsid ainult emotsiooni najal, on vaja ennast kuidagi maha laadida. Päevik ulatas mulle käe ja meist said sõbrad.“ 

Tiia on tihti kogenud, et kui ta poes või tänaval kõneleb, pööratakse päid – nii tuttav hääl! Siiani mäletatakse ka tema Blanche’i rolli Tennessee Williamsi näitemängus „Tramm nimega Iha“. „Alles hiljuti astus Kaubamajas üks naine ligi ja rääkis, et on mind selles lavastuses näinud,“ imestab näitlejanna. Kuid möönab, et see on olnud tõesti ta kõige olulisem roll. Just see viis ta kokku ka abikaasa Ingo Normetiga.