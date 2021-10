Filmi-Vargamäe perenaine Hanna-Ly Sildva: „Külmaks ei jäta see paik kedagi.“ 

„Kui suvise tipphooaja 45päevane tööralli selja taha jääb, olengi ma lõpuks väsinud. Kui veel juuksed on sorgus ja kõnnin üle õue paljajalu, võib see tunne hõlpsalt tekkida,“ mõistab tasakaaluka loomuga Hanna-Ly (39) neid, kes linateose võttepaika satuvad. Tegelikkuses arvab naine, et temas on kõiki Tammsaare loodud tegelaskujusid – nii Marit, Andrest kui ka Pearut. Nii, nagu kõigis meis.