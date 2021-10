Pooled mehed on kogenud soovimatut seksi 

Briti heategevusorganisatsioon Mankind UK toonitab, et seksuaalse kuritarvitamise ohvriks ei lange vaid naised. Paljud mehed, kes on kogenud seksuaalset kuritarvitamist, ei suuda juhtunust aastakümneid rääkida, kartes häbimärgistamist.

Mankind UK tellitud küsitlusele vastanud meestest 9% tunnistas, et neid on vägistatud, vahendab The Guardian. 14% oli kogenud seksuaalvahekorda survestamist ning 21% oli olnud alaealisena intiimses läbikäimises täiskasvanuga. Uurimuses küsiti, kas mehed olid kogenud 15 eri liiki soovimatut seksuaaltoimingut. Pooled vastasid jaatavalt vähemalt ühes kategoorias.