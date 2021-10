Uus trend: kõrvumäng täiskasvanutele 

Kui tunned end õdusalt, istudes partneriga samas toas, kuid tehes eri tegevusi, on see märk turvalisest suhtest, rääkis psühhiaater dr Amir Levine New York Timesile. „Kõige tähtsam on saadavus. Kui tead, et teine inimene on sinu jaoks saadaval ning et ta pöörab sulle tähelepanu, kui sa teda peaksid vajama, tunned end turvaliselt,“ seletab dr Levine. Ebaturvalises suhtes võib kõrvumäng aga tagasilöögi anda: mullu lõi sotsiaalmeedias laineid lugu 33aastasest mehest, kes hävitas teki, mida tema sõbratar oli pool aastat kudunud – mees tundis end unarusse jäetuna.