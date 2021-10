Mees jättis teise mehe pärast maha. Kuidas edasi elada?  

Foto: Vida Press

Kuidas peaks edasi elama naine, kelle mees teatab pärast paarikümneaastast kooselu ja ühiste laste suureks kasvatamist, et on kõik need aastad elanud õnnetus abielus, et ta on nüüd armunud ja soovib lahutust? Ja et tema väljavalitu on teine mees. „Usun, et mõni mees võib oma suurest armastusest teise mehe vastu rääkida naisele nii veenvalt ja südamest, et naine on peaaegu valmis selle uue tegelase oma pereringi vastu võtma,“ arvab paariterapeut Aita Keerberg.