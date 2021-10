„Kollektsiooni idee sündis suvel, kui olin lugenud Elsa Schiaparelli autobiograafiat „Shocking life“. Leidsin meie vahel palju sarnasusi – oleme mõlemad sündinud septembris ning ka karakterilt julged, improvisaatorid, vabaduse armastajad ja hea huumorimeelega. Otsides meie loomingus paralleele, tulevad pähe sõnad originaalne, aga kantav, ning julge ja pilkupüüdev, aga samas klassikaline. Värvidest on mulle alati meeldinud särtsakas fuksia nagu ka Rooma legendaarsele moeloojale, aga Elsa raamatust sain idee katsetada näiteks ka sinise-oranži kombinatsiooni, mida uues kollektsioonis kohtab,“ rääkis Oksana Tandit.



Kollektsiooni läbivaks märksõnaks on lehvid – suured ja väiksed, sametist lakknahani. Oksanale omaselt on kasutatud luksuslikke kvaliteetkangaid, nagu näiteks siid, samet ja peenvill, värvidest kohtuvad klassikaline must ja mustvalge ruut külluslike sügistoonide ja erksa fuksia, punase, oranži ja sinisega.



Nii näiteks leiab valikust musta elegantse joonega pükskostüümi, mille teevad pilkupüüdvaks kangasse sulanduvad valged täpid ja nendega täiuslikult sobitatud valged pärlnööbid; aga ka trendikad ruudukangast lühikesed püksid pintsakuga, mille taskuid kaunistavad sametist lipsudetailid. Otse sügisese Rooma tänavatele viib ploomilillast sametist pükskostüüm sinepirohelise siidpluusiga. Kollektsioonist ei puudu ka klassikalised korsett-tüüpi kokteilikleidid ja vabalt langevad lendlevad kleidid erilisteks sündmusteks, kes aga soovib end tunda tõelise diivana, leiab sealt fuksiaroosa pika siidkleidi südamekujulise kaeluse ja efektse lipsudetailiga, mis samuti iseloomulik Elsa Schiaparelli ajastule.



Kollektsiooni täiendasid ka Riina Õun kindad ja Marita Lumi originaalehted A-Galerii valikust. „Väikestesse kantavatesse skulptuuridesse on peidetud suured tähendused ja lood. Lood, mis meid kaitsevad. Lood, mida räägivad ehted, mis on kaunistatud tuhandete ehtekividega.“



Modellide jumestuse eest seisis hea MaxFactor by Katrin Sangla, kaunid soengud seadsid Le Salon & Tamara Korjagina. Kohapeal kostitasid kihisevaga Freixenet ning hõrgutavate suupistetega Juustukuningad. Sügisõhtuse esitluse muutis meeleolukaks DJ Heidy Purga. Värske kollektsiooni näidiseksemplarid on saadaval Oksana Tanditi esindussalongis Tornimäe 5, kus ühtlasi saab rõivaid soetada just tellijale sobivas suuruses, värvigammas ja materjalieelistusi arvesse võttes.