KATKEND RAAMATUST | Kuidas läks kõik nii jubedalt valesti nii lühikese ajaga? 

Pippa ja mina polnud selle piirkonna tüüpilised asukad: normiks olid noored abielupaarid 2,5 lapsega. Nad väitsid, et neile meeldib Lee väga, see mitmekesine enklaav Lewishami ja Blackheathi vahel, aga me kõik teadsime, et nad vaid ootasid oma aega ja võimalust, kuniks on suutelised astuma selle väga olulise sammu redelil üles viimase pulga peale. SE3 oli koht, kus kõik ihkasid elada: kogu see iseäralik külaõhkkond ja avarad maastikud. Räägitakse, et Blackheathi maeti seitsmeteistkümnendal sajandil katkuohvreid, sellest ka säärane nimi – „Must Nõmm” –, aga see ei häiri inimesi sedavõrd, et nad oma suveõhtustest grillipidudest loobuksid. Mitmeid kordi oleme Pippaga ühinenud sealse rahvaga, tehes näo, nagu oleksime samuti kohalikud, lootuses süüdata kiiruga bensukast ostetud ühekordselt kasutatav grillialus. Aga me jõuame sinna üles alati liiga hilja, et saada parimad kohad pubide läheduses, ja kuni oleme suutnud ära oodata hea inglismaise ilma, on kell juba neli läbi ning Sainsbury’se grillilett tühjaks krabatud.