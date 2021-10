„MÕTTEKOHT“ | Kuidas tulla toime epideemia mõõtmeid võtva üksildusega? 

Üksildus on tänapäeva ühiskonna varjupool, mida koroonapandeemia on suurendanud. Et see võtab üha suuremaid mõõtmeid, on vaja üksildusega toimetulekuks varakult oskusi omandama hakata. Seepärast taasavaldame pooleteise aasta eest eriolukorra ajal salvestatud saate üksildusest.