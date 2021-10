Lemmikkampsunil augud või plekid? Peida need nutikalt!  

Värviline kampsun värvilises sügises! Foto: Laura Karro

Kuigi võiks arvata, et riietuses olev auk on häbiasi ja auguga kampsun tuleks kohe ära visata, teeb praegu võidukäiku hoopis nn nähtav parandamine! All on neli ideed, kuidas koiauk just nimme kihvti teist värvi lõnga või kangaga üle kavaldada!