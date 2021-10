Lugejakiri | Kuidas sai mu tassile võõras huulepulga jälg?! 

„Ma alguses ei märganud mingit huulepulka enda tassil. Nii oli esimene mõte, et kas keegi on vahepeal mu tassist joonud. See rant ei olnud väga tume, aga kindlasti huulepulgast jäänud. Aga samas kahtlane, miks keegi peaks seda tegema. Ma ei olnud ka kaua lauast eemal. Ja keegi oleks ikka märganud ja sekkunud. Rahvast oli vähe kohvikus. Teine variant on see, et mu tass oligi algusest peale juba must, aga ma lihtsalt ei märganud,” pakub Merle.