Lugejakiri | Laps kurdab: õpetajal on suitsuhais küljes 

„Ma ise pole suitsetaja olnud, aga kunagised kaaslased on selle pahega küll kimpus olnud. Ja mäletan hästi, kui just suitsetatud oli, siis oli hais päris vänge. Aga ma ei saagi loogikast aru, et kus ja kuna see õpetaja suitsetamas saab käia. Kooli juures tõenäoliselt ei lubata, aga kaugele ta vahetunnis ikka jõuaks. Olen poisilt küsinud ja saan aru, et igal vahetunnil õpetaja nendega ei ole. Ja sageli just pärast vahetundi ongi see ebameeldiv lõhn õpetaja küljes. Poeg istub kohe õpetaja laua juures ka. Ja eriti olevat seda tunda õpetaja käte juures, kui ta jagab vahendeid või õpilase laua juures käib,” kirjeldab ema.