Lugejakiri | Puhtusefriigist mees kasutab voodis kutsikatele mõeldud linasid 

„Kui me voodis hullame, siis on alati üks komponent, milleta midagi ei juhtu. Ta on nagu puhtusefriik, kes ei kannata ühtegi plekki. Nii laotab ta linade peale laiali kutsikatele mõeldud aluslinad, millega neid hädal käima alles treenitakse. Esimene kord ma ei saanud päris pihta, õigemini ei süvenenud. Aga kui see ka hiljem kordus, siis juba pärast küsisin. Selgus, et kunagi ostis ta beebidele mähkmevahetuseks mõeldud aluslinasid, aga sisi avastas, et loomapoest on palju mugavam osta või tellida kutsikatele mõelduid. Ja nii ta neid asjatamiseks voodisse sätib, et jumala eest midagi ära ei määriks,” selgitab Meeli.

„No nagu natuke odav ja väga veider on, kui ta nende linadega asjatama hakkab. Selline katkestus tekib olukorda, emotsioonid kannatavad. See, et pärast linad pessu panna – talle ei piisa. Ja ta on väga range selle osas. Igal teisel hetkel on ta selline mees, et ei oskaks iial isegi aimta, et temaga selline veidrus kaasas käib. Kuigi -ka korter on tal väga puhas. Nõud peseb kohe pärast kasutamist. Ja pesukorvi isegi ei ole ta juures märganud. Peseb vist ka rõivad kohe puhtaks,” toob naine näiteid oma uue kaaslase kohta.

„Me ei ela räpakalt, aga no sellist korda ja näpuga tolmu tõmbamist minu korteris küll ei käi. Ta võiks ju aimata, et selles osas me erinevad, aga jutuks ta pole seda võtnud. Ta väga ei tüki ka minu juurde. Pigem on jutud viinu selleni, et äkki ma võiksin tema juurde kolida. Selle juures on mul aga hirm, kuidas ma suudan tema ootusi täita. Ma tahaks töölt tulles lõõgastuda, aga seal korteris on nagu mingis näidistoas. See on liiga puhas, et lihtsalt olla. Diivanile istudes ka ümbrus lihtsalt nõuab jalad koos ja selg sirge olemist. No ja magamistoas ma ei jõuaks iial praegu elutempo juurest iga päev pesu vahetada, pesta ja triikida. Seda on kohe tunda, et ta triigib oma pesu. Või tellib selle teenuse mujalt. Paneb mõtlema, et kas taolise korralikkuse taga võib olla hoopis mingi diagnoos. Aga nii suhte alguses meest arstile ju ka ei aja. Kui mees jooks, siis oleks lihtne ta pahele viidata ja abi minna otsima, aga praegu... eemalt tundub täiuslik kaaslane. Aga siis on need veidrused aluslinade ja puhtusega,” kahtlustab Meeli, et ei suuda mehe nõudmistele piisavalt hea olla.