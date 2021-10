Lugejakiri | Higihaisust tüdinenud naine: „Emad, õpetage oma pojad pesema!” 

„Bussis sõites mööduvad teismelised poisid, kelle higilõhn tahab läbi nende jopedega terve bussi lämmatada. Poes seisan järjekorras ehitajate sabas, kellel küljes tugev higilõhn. Kontoris möödub minust meeskolleeg, kelle lähenedes kõik asjalikud ja liikumises end näitavad, et mitte temaga pikemalt vestlema jääda. Mis nende meestega lahti on? Miks nad end ei pese või arstilt abi ei otsi?” kurdab oma kirjas Ene.

„Tõenäoliselt ei muutu need mehes täiskasvanuna lohakaks ja laisaks. Ma ei usu, et mingist vanusest keegi loobuks pesemisest. Pigem on ikka asi selles, et juba lapsest alates ei ole pesemisele rõhku pandud,” usub Ene.

„Ma ütleks kohe otse, et kodudes on asjad käest ära. Emad, õpetage oma pojad pesema ja puhtust hindama! Lisaks haridusele on hügieeniharjumused need, mis tõstavad meeste väärtust naiste silmis. Ma usun, et iga normaalne naine on selle mõttega nõus. Ma emana ei kujuta küll ette, et mõni pesemata tüüp tulevikus end mu tütre külje alla üritab suruda. Ei iial! Ja kui vaja, siis õpetan ise ta pesema ja hügieeni eest hoolitsema. Kui vaja, siis tuleks koolis ka sellest juba rääkida ja suunata,” pakub naine.