Lugejakiri | Miks ravimikarbid ja vitamiinipurgid on seest pooleldi tühjad?! 

„Pole varem väga vitamiinide usku olnud, aga nüüd arst määras. Ostsin D-vitamiini, B-vitamiini ja foolhapet. Piisavalt suured karbid panid mu mõtlema, et kas on kogus sees suur või tooted ise suured. No minu õnneks osutusid tooted ikka suhteliselt neelatavaks ja olid pigem pisikesed, aga minu üllatus oli seoses pakenditega. Miks on vaja panna imepisikesed vitamiinid ja ravimid nii meeletult suurde pakendisse, kui minu jaoks vajalik toode katab kõigest põhja ära. Ausalt – rohtu jagus ainult purgi põhja! Mitte ei saa aru, miks peab nad pakendama suurde topsikusse, mida omakorda katab vajalikust palju suurem karp. Kas see ongi uus viis loodust säästa?!” kirjutab pettunud Ingrid.

„Kas see on uus viis, kuidas meelitada? Ilus ja suur pakend, mis jätab eksliku mulje, et toodet on sees rohkem. Või lihtsalt parem viis, kuidas tootel hinda kallimaks kruvida? Minu jaoks arusaamatu! Kui järgmisel päeval maske apteegist ostsin, siis küsisin apteekrilt, aga ega ma ikkagi aru ei saanud, sest tema sõnul nemad pakenditega ei tegele, vaid need on puhtalt tootja otsustada. Miks meil on vaja rohkem jäätmeid tekitada ja klienti välimusega petta? Ma olen endiselt päris vihane. Järgmisel korral proovin mõne teise firma vitamiine, sest tahan teada, kas neil kõigil on sarnane taktika,” lisab naine.