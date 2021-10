Lugejakiri | Lahkuja viimane soov ajas perekonna tülli 

„Tädile meeldivad kunstlilled ja tal on õigus, et nendega ongi hoolt vähem. Aga oluline on ju see, et vanaemale need ei meeldinud. Ja kui ma seda üritasin selgitada, siis ütles ta mulle, et kes ma olen, kõigest lapselaps, et tema on ikkagi tütar ja paneb enda ema haual need lilled, mida õigeks peab. Ja ega pärast seda suuremat läbikäimist ei olegi olnud. Õnnesoovid on edastatud sõnumi teel. Ja olemegi nüüd omamoodi nagu Pearu ja Andres Tammsaare raamatust. Üks viib ühed lilled, mille teine ära viskab. Siis teine istutab lilled, mille esimene välja suisa kisub. Pakkusin ka emale, et jätku ta need tädi kunstlilled siis maha, et äkki lahtub ära. Ema aga ütleb, et ei suuda hinges ema soovi täitmata jätta. Ja nii see suguvõsa vaheline suhtlus hävib,” kahtleb Maret, et nende ja täid vahel suhted enam üldse paremaks minna saavad.