Lugejakiri | Eks häirib mehe elu: tellib oma pangakaarte ja ajakirju minu kodusele aadressile 

„Elasime kolm aastat koos ja meil on ühine laps. Kõik muu on korda aetud ja justkui toimib, aga viimane aasta olen ma uues suhtes olnud, mis on muutnud ka mu eksi käitumist,” kirjutab Marko.

„Kolisime suvel uue elukaaslasega kokku. Ja nagu see mu eksi kõrvu kostus, siis hakkas mu postkasti saabuma igasugu huvitavaid saadetisi. Tema krediitkaart tuli minu postkasti, kuigi ta ema elab samas linnajaos. Ja kui ta selle kätte sai, siis suutis ta selle väidetavalt ära kaotada. Mis ta tegi- tellis uue ja jälle minu postkasti! Õige oleks siin täpsustada, et eks kolis ise Soome oma uue mehega. Temal olevat mugavam minu juurde tellida. Peagi hakkas mul käima mingi ajakiri, mida mu elukaaslane tellinud ei olevat. Varsti selgus, et eks oli selle ka meie juurde tellinud. Et tal hea meie juurest need Soome kaasa võtta ja lugeda. Minu arust saab tänapäeval tellida ju igale poole ka ajakirju ja ajalehti. No ja ausalt – ema peaks minust ju palju lähedasem isik olema. See on ikka väga konkreetne sekkumine minu ellu. Ma ise ei telli midagi ja postkasti vaatan ka harva, sest arved ju meilile ja otsekorraldusega. Huvitavaid lugusid loen veebist,” selgitab Marko.

Mees on eksile ka öelnud, et talle ei sobi taoline korraldus, kus peab endisele postituvi mängima.

„Ta kuulab ära ja võtab teadmiseks, aga kõik jätkub samamoodi. Hiljem ütleb, et unustas, ei hakka ringi midagi tegema, et pole hullu – asi ju ajutine. Kas see ongi mingi naistele omane käitumine, et ise ei taha, aga teisele ka ei raatsi anda?! Me elukaaslasega arutasime ja kõik viitab sellele, et me suhte tõsinedes muutus mu eks lämmatavaks,” kurdab Marko.