Vaike on iidsete salapaikade valvur 

Vahakõnnnu küla alla kuuluvasse maalilisse jõekääru metsade keskel on Raplast umbes 15 kilomeetrit, ent sugugi kõik ei jõua Vaike (54) juurde ka siis, kui täpne küla- ja talunimi netiotsingusse panna. „Siin on kuppel ja kaitse peal, isegi GPS ei leia alati. On mitmeid, kes ütlevad, et teed pole. Tegelikult ma lihtsalt ei lase igaüht sisse,“ muigab ta.