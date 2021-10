Andra Teede: Õnne tänava tegelased on nagu kauged sugulased maalt 

Ühtekokku on Õnne tänava lugusid kirjutanud viis inimest ja Andra (32) sai teatepulga Urmas Lennukilt 2014. aastal. „Tore mõelda, et olen kirjutanud veerandi sarjast, mis omakorda on võtnud poole minu tööelust,“ räägib juba 16aastaselt kirjutama hakanud naine. Esmalt Sirpi ja siis juba ilmuski tema esimene luulekogu. „Aga „Õnnega“ on nii, et mida kauem seda teha, seda lihtsamaks läheb,“ tõdeb Andra, et alguses oli hästi raske, sest kõik oli nii võõras ja Õnne tänava maailma tundmaõppimiseks pidi palju tööd tegema. „Nüüd ma juba tean, kuidas see kõik käib – kuidas produtsendid, näitlejad ja režissöör mõtlevad. Keeruline on siiski öelda, mis mind seal hoiab. Pigem ütleks, et ära ei kisu mind sealt mitte miski ja hea meelega teen edasi. Ilmselt ühel päeval juhtub nii, et minu aeg saab läbi ja tuleb uus kirjanik. Praegu olen stsenaristieluga väga rahul,“ naerab ta.