„Kui sa ei pea selles elus nõiaks saama, siis ei saa ka. Pressi, palju tahad!“ 

Psühhospirituaalse nõustaja ja koolitajana tegutsev Victoria (36) leiab, et parim õppimisviis on hakata pärast mingite teadmiste omandamist seda kõike ka teistele jagama. Tema ise näeb juba lapsepõlvest maailma veidi teisiti, kui see ehk tavalises miljöös kasvanute puhul on. Väga elav ja uudishimulik tüdruk kasvas omamoodi võlumaailmas – teatriperekonnas. „Nägin, kuidas loodi etendusi, dekoratsioone ja … Kõik see ärkaski justkui päriselt ellu, mida laval etendati. Kõik oligi võimalik!“