TOP 10: STIIL ON VABA! Kersti Kaljulaidi valitsemisaega jäävad meenutama erksad värvid, põnevad mustrid ja kurikuulus pusa 

Kersti Kaljulaidi värvikirev garderoob on heaks näiteks, kuidas asjalik ei pea tähendama igavat. Siin pole midagi tibilikku – kontsad on mõistlikud, kleidihõlmad peale põlvi ning dekolteed tagasihoidlikud. Särts tuleb välja värvides, lõigetes ja kroogetes. Ka madalad jalanõud võivad olla stiilsed ja vinged, kui nad sobivad ülejäänud riietusega kokku, on heas mõttes silmapaistvad või moodsa lõikega.