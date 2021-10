Selgeltnägija Merily Timmer: „Paljud naised ei julge enam minna seltskondadesse, eriti meeste omadesse, ja siis tuleb minna lapsepõlve, et vaadata, mis juhtus.“

Kui Merilylt (27) küsida, kumb on neist kõvem nõid, kas tema ema Kirsti Timmer või tema ise, vastab ta: „Meid ei saagi võrrelda.“ Kuigi ema Kirsti tegeleb pigem tarokaartidega ennustamisega, oskab ta ennast ja teisi turgutada eriliste ravimtaimesegudega, mis viitab tema nõialikule olemusele. Merily ise on pigem paratsetamooliusku ja kuigi kasutab oma töös kaarte, on silmad tema peamised töövahendid. Muidu ju selgelt ei näe. Ütleb, et laob kaarte vaid mugavusest.