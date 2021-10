Allan Sarri: „Põdrakasvataja“ pole pelgalt joomalaul 

Allan oli kuulsa laulu loomise ajal 23- või 24aastane noormees ning see ei kuulunud algselt üldse PS Troika, vaid ansambli Retro repertuaari, mille liikmena ta toona kaasa tegi. Nüüd on mehel aastaid turjal täpselt 60, kuigi tema olekust seda küll välja ei loe. Ilmselt ongi just muusika aidanud värskust säilitada, kuid ka uus pere.