TEEME ASJA SELGEKS! Kas valida püsilakk või kunstküüned? 

„Olen kogu elu olnud suhteliselt nõrkade küüntega,“ kõneleb klienditeenindajana töötav Handra Heinsoo. „Küll need kihistusid, küll murdusid. Geelküünte paigaldamist kaalusin pikalt ja lõpuks see tehtud saigi.“ Handra sõnab, et ei oleks saanud rohkem rahul olla. „Küüned püsisid hooldusest hoolduseni kenad. Välja arvatud juhtudel, kui näiteks mäesuusatamas või rattamatkal käisin. Seal murdsin alati mõne ära,“ naerab naine. Siiski hakkas ühel hetkel tunduma, et geelküüned on oma küüntele liiast – pidevalt tuli mõni ära ja summad, mis kulusid hooldusele, kasvasid juba märkimisväärseks. Siis otsustas Handra geelid eemaldada.