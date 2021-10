KATKEND RAAMATUST | Seitse päeva. Neli sõpra. Üks mõrvar 

T. M. Logan on mitme põnevusromaani autor. „Puhkust” (Rahva Raamat, 2021) peetakse tänu ootamatutele pööretele ja hullumeelsele tempole tema seni parimaks raamatuks. Naisteleht avaldab teosest katkendi.

Läbi Béziers’ äärelinna, sügavamale Languedoci piirkonda. Mõlemal pool teed on viljadest pungil viinamäed, madalate viina­­puude rohelised read kaovad sügavsinise vahemerelise taeva all kaugusesse. Sean on roolis, silmad päikeseprillide taga peidus; lapsed on tagaistmel, käsipagas nende vahele surutud; Lucy tukub, Daniel aga mängib telefonis; mina vahin aknast mööduvat maastikku; üüriauto kliimaseade kaitseb meid kleepuva pärastlõunase kuumuse eest.

Kui ma oleksin teadnud, mis meid ees ootab, mille poole me sõidame, oleksin lasknud Seanil auto kinni pidada ja meid kohe tagasi lennujaama viia. Oleksin ise roolist haaranud, sundinud auto tee kõrvale tõmbama ja sealsamas ringi keerama.

Aga ma ei teadnud.

Meie suvepuhkuse lähenedes oli mu sisetunne juba paar nädalat mõista andnud, et midagi toimus. Midagi oli valesti. Alati oli Sean olnud see, kes nägi asjade head külge, ajas lapsed naerma, tõi mulle džinni toonikuga, kui mu tuju vajas tõstmist. Alateadlikult olid meie rollid abielus jagunenud nii, et mina olin organiseerija, reeglite määraja, piiride valvaja. Sean valgustas minu jäetud varju – oli alati avatud, rõõmus, kannatlik, perekonna optimist.

Nüüd oli ta kaitses, salalik, tõsine. Hajevil, vahtis pidevalt mobiili. Võib-olla rõhus teda töö – jagelus uue ülemusega? Sean oli pooleldi vihjanud, et peaks vist töö tõttu koju jääma. Või oli ehk tegu neljakümneseks saamise hirmuga, mis tundus sünnipäeva lähenemisega üha suuremaks kasvavat. Mingisugune keskeakriis? Ma olin Seanilt küsinud, kas tegu võib olla depressiooniga – kui teaksin, mis on valesti, saaksime sellega koos tegeleda. Aga ta oli mu küsimuse kõrvale lükanud, väites, et temaga on kõik korras.