Meisterda peavõrudele kaunis hoiutorn 

Peavõrutorn Foto: Laura Liinat

Peavõrudega on hea lisada oma välimusele sügisest särtsu või taltsutada väljakasvanud tukka. Kui neid on koju tekkinud juba lademetes, on paras aeg luua neile oma koht. Torni laotuna võtavad need vähe ruumi, on pidevalt silme all ega kaota oma kaunist vormi.