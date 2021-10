OSALE JA VÕIDA! Oktoobris toimub Vikipeedias eesti kunsti teemaline artiklivõistlus 

Artiklivõistlusele on eriti oodatud noorema põlvkonna eesti kunstnike ja kaasaegse eesti kunsti teemalised artiklid. Parimate osalejate nimed ja nende tööd lähevad ka avalikult välja kuulutamisele. Artikli pikkuseks on kuni 7500 tähemärki.

„Vikipeedia eesmärk on muuta vabalt kättesaadavaks kõik olulised teadmised,“ sõnasb Wikimedia Eesti projektijuht Kerdo Kristjan Tamm. Ta jätkab: „Kunst on väga oluline osa kogu kultuurist ning väärib ulatuslikku kajastamist. Lisaks võimalusele tarbida, tahame pakkuda sedapuhku inimestele ka võimalust luua – saada osa osaluskultuurist.“ Kunstikuu jooksul toimub lisaks artiklivõistlusele mitmeid erinevaid ettevõtmisi. Näiteks võib tutvuda virtuaalnäitustega ja kuulata veebiloenguid. „Tegeleme aktiivselt sellega, et tuua Vikipeediasse veel rohkem kunstialast sisu.“

Kunstikuuga seoses saab lisaks artiklite kirjutamisele täiendada ka üht kiiremini kasvavat eestikeelset projekti „Vikitsitaadid“. Kui tead häid tsitaate kunstnikelt või kunsti kohta, siis jaga neid ka teistega ning aita täiendada digitaalset tsitaadivaramut. Vikitsitaatide lehekülg on aktiivne kunstiloomingu propageerimisel, näiteks maalireprod on esmane valik paljude tsitaadilehekülgede illustreerimisel. Nii pakuvad Vikitsitaadid head võimalust avastada ühtaegu huvitavaid mõtteid ja kvaliteetset kunstiloomingut. Tsitaadivaramusse panustamine on üks lihtsamaid viise vikiprojektide arengule kaasa aidata. Seda saab teha lugemise, raadio kuulamise, filmivaatamise jm kõrvalt, kui on soov huvitavat mõtet, väljendust või teksti kohta teistegagi jagada. Tsitaatide puhul väärtustatakse sarnaselt artiklitele korrektset viitamist.

Tutvuda saab ka erinevate virtuaalnäitustega, näitek on kunstikuu tarbeks kokku pandud uuema kunsti näitus, mis tutvustab Eesti 21. sajandi kunstiloomingut, mis on leidnud vabade litsentside all tee vikiprojektidesse.