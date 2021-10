Selgeltnägija Kristi sai teispoolsusest telefonisõnumi: see lugu on mulle siiani mõistatus 

Millest see tuleb, oskab ta vaid aimata. Igatahes kinnitas Kristile maag Anzori, et ta on ise surnute riigi avanud ning sellest tuleneb ka elav suhe. Kristi oli alles laps, kui onni ehitamiseks maad kaevates sattus käte vahele ilmselt viimasest sõjast sinna jäänud kiivriga pealuu. Just siis saigi kontakt loodud. Ent seletamatud lood, millest ta täna jutustab, on pärit juba sootuks hilisemast ajast.