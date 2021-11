PELGALT TREND VÕI REAALNE ABI | Mis imeasi on konstellatsioon ja kuidas see meid aidata saab?

Foto: depositphotos

Konstellatsioon ehk süsteemne paigutus on järjest enam populaarsust koguv tõhus meetod, mida kasutatakse teraapiatöös ja coaching’us, organisatsioonide nõustamisel, mõnel pool maailmas ka koolis, politseitöös, kohtusaalis jne. Müstiliseks teeb asja see, et konstellatsiooni käigus hakkavad inimesed tundma neile täiesti võõraste inimeste tundeid, ilma eelnevalt infot omamata tooma esile nende seisundeid ja suhtemustreid.