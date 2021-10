Marju Kõivupuu: „Oskamatus surmast rääkida ja surmaga toime tulla võib olla ka nõukogude aja taak.“ 

Küünlad surnuaias Foto: Robin Roots

„See on üks surmast võõrandumise fenomen, et me räägime kohutavatest tragöödiatest, nagu oleks need asjad, mis juhtusid 150–200 aastat tagasi. Tegelikult on surmateema ka praegu meile suhteliselt lähedal,“ ütleb kultuuriloolane ja folklorist Marju Kõivupuu.