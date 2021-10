KAS TEADSID? Kardigan on sõjameeste leiutis! 

Traditsiooniliselt on kardigan valmistatud villasest lõngast ja kootud silmkoes, samuti on sellel nööpide või lukuga esiosa ja kaelus on ümar või V-kujuline. Tänapäeval tehakse kardigane juba mitmesugustest materjalidest ja leidub ka ilma kinnituseta, lahtiste hõlmadega variante.