LUGEMISSOOVITUS | Olav Osolini mõrvamüsteerium pakub humoorikat lugemiselamust 

Kuna Sapiste ei ole mees, kes veedaks öö kodust eemal, on müsteerium vaja lahendada ühe päevaga, et õhtul ikka oma voodisse magama saada. Kuna olukord muutub aga järjest segasemaks ja päev venib pikale, pole kindel, kas koju jõutaksegi. Loomulikult kuulatakse üle kõik külalistemaja töötajad ja külalised, kuid on üks tuba, milles ööbivast inimesest ei ole nõus rääkima mitte ükski töötaja. Mis saladust nad varjavad ja kas sellel võib olla seos mõrvaga? Kuna asi on väga segane, kutsub Sapiste appi oma poja Märteni, kes on varemgi meestel juhtumeid lahendada aidanud („Kui ma uurisin Pärna tänava lasteaias rahakoti vargust ja olin omadega ummikus, helistasin viimases hädas Märtenile, et äkki on tal mõni hea mõte, kuidas kurikaelale jälile saada. Ta ütles, et probleemile lahendust otsides on alati tark vaadata kastist väljapoole, mille peale ma tegin lasteaia mänguväljakule tiiru peale ja leidsin liivakasti kõrvalt rahakoti üles.“ – lk 201)