OKTOOBRI TÄHEKAART | Ole valvas nii reisimisel, kokkuleppeid sõlmides kui ka suuremaid oste tehes. 

Kuu esimeses pooles võiks arvestada võimalusega, et kellaajad on valesti meelde jäänud ja kõige olulisemad asjad maha ununenud. Selles kõiges on nii tore süüdistada mitte enda hajameelsust, vaid ikka Merkuuri, mis juba septembri viimastel päevadel hakkas Maalt vaadatuna justkui tagurpidi liikuma. Niisugune retrograadne periood kestab 18. oktoobrini ja selle aja sees tasuks olla valvas nii reisimisel, kokkuleppeid sõlmides kui ka suuremaid oste tehes.

Päike ja Marss kulgevad kenasti ühes taktis 6. oktoobri noorkuu lähistel ja see peaks andma tubli annuse julgust ning pealehakkamist, särtsakust ja energiat. Küll aga tasuks retro Merkuuri arvestades mitte alustada midagi sellist, mida hiljem poleks võimalik ümber muuta.

Noorkuule järgnevad kaks nädalat on ideaalne aeg suhete tervendamiseks ja selleks, et tuua oma ellu ilu ning romantikat. See ei seostu ainult noorkuu märgi Kaaludega, mis toob esile võrdsust ja harmooniat, vaid ka Veenusega, mis just 13.–14. oktoobrini loob võimaluse, et suhetes saab midagi selgemaks. Ja vana arm võib jälle lõkkele lüüa. Toiduvalikus seostub Kaalude energia tasakaalustatusega – natuke kõike, aga just parajal määral.

20. oktoobri täiskuule eelnevad päevad on nii positiivse energiaga, et patt oleks seda maha magada. Edu võiks olla nii armastuses, töös, igapäevastes ettevõtmistes kui ka rahaasjades. Edukuse taga on samas eneseusk ja julgus astuda esimene samm ning sa näed, et järgmised tulevad iseenesest. Praegu alustatud ettevõtmistesse on sisse kodeeritud tubli annus optimismi ja vedamist. Nii et kui teed, tee suurelt!

Pärast Jäära täiskuud on aga lõke võib-olla juba liiga kõrge ja võid saada kergesti kõrvetada. Jälgi, et oskaksid õigel ajal pidurit tõmmata. Ära suru teistele midagi vägisi peale ja ära allu ise teiste survele. Tülid on kerged tekkima ja üle pingutades võid oma tervisele halba teha.