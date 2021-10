OKTOOBRI TÄHEKAART | Ole valvas nii reisimisel, kokkuleppeid sõlmides kui ka suuremaid oste tehes 

Foto: Pexels

Kuu esimeses pooles võiks arvestada võimalusega, et kellaajad on valesti meelde jäänud ja kõige olulisemad asjad maha ununenud. Selles kõiges on nii tore süüdistada mitte enda hajameelsust, vaid ikka Merkuuri, mis juba septembri viimastel päevadel hakkas Maalt vaadatuna justkui tagurpidi liikuma.