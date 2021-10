NOORE PAARI TÜLIÕUNAD: pealetükkiv ämm, raha laristamine ja erinevad seksisoovid 

Investor ja koolitaja Kristi Saare soovitab kõik rahaküsimused juba kooselu alguses omavahel selgeks rääkida. „Suhtes kipub üks pool olema rahateemal veidi rohkem entusiast. Muidugi ei tasu kohe esimesel kohtingul maha istuda ja ülikoolifondi plusse ja miinuseid arutama hakata või testamendi sisust rääkida. Samas tuleks juba enne kokku kolimist läbi rääkida, kes mille eest maksab ja kuidas kohustused jaotuvad. Vestlust saab alustada väikestest asjadest – millised on lähinädalate plaanid, millised on lähiaja suuremad kulutused ning mis suunas rahaasjad liiguvad,“ soovitab ta.



Kui üks pool vaikib ja teine paugutab uksi



„Sellest, kuidas õigesti tülitseda, on raamatuidki kirjutatud. Peamiselt kirjeldatakse nendes raamatutes kahte põhilist oskust: kuulamist ja oma vajaduste ning tunnete sõnastamist. Konflikti ajal, kui tunded on tugevad, kipuvad inimesed üksteist vääriti mõistma. Kuldreegel konflikti osapooltele on nn Rogersi reegel: „Inimene võib enda eest rääkida alles siis, kui ta on eelmise kõneleja mõtted ja tunded ümber sõnastanud nii, et kõneleja sellega rahule jääb.“,“ ütleb kliiniline psühholoog Angela Jakobson.

Kuulamisel ja kuulmisel on tema sõnul suur erinevus. „Kuulmine on piltlikult öeldes see, et ma kuulen kõrvadega, et teine inimene teeb häält. Kuulamise eesmärgiks on mõista teise inimese ideede või ettepanekute sisu, nende tähendust tema jaoks ja tema tundeid nende mõtetega seoses. Uurida, täpsustada teise inimese mõtet ja mitte kiirustada oma mõtte väljendamisega.“

Partnerile tuleks oma muret väljendada mina-sõnumina, soovitab ta. „Ma olen kurb, et viimasel ajal sageli tülitseme. Sina ja mina oleme paljudes asjades eri meelt,“ toob ta näite.