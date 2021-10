Liigne vaba aeg halvendab enesetunnet

Pennsylvania ülikooli teadlased leidsid, et ehkki vaba aja pikenemisega suureneb subjektiivne heaolu, ei kehti see väga pika jõudeaja kohta. „Optimaalne on mõõdukas kogus vaba aega,“ ütles uurimuse kaasautor dr Marissa Sharif The Guardiani teatel. „Leidsime, et liigne vaba aeg seostub madalama subjektiivse heaoluga, kuna inimesel puudub produktiivsustunne ja siht.“ Enam kui 35 000 vastanut hõlmanud küsitluses ilmnes, et kui vaba aega on kuni kaks tundi, raporteeriti heaolutunde suurenemisest. Ent kui vaba aega oli juba üle viie tunni, hakkas enesetunne halvenema.