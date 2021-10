Selles vanuses on naised kõige enesekindlamad 

Firma One Poll korraldatud uurimusest selgus, et naised tunnevad end oma välimuse suhtes kõige enesekindlamalt 32 aasta vanusena. Selgus ka see, et keskmisele naisele meeldib oma peegelpilt vaid 39% ajast. Kõige rohkem leitakse laiduväärset oma nahas (46%) ja hammastes (45%), kolmandal kohal on juuksed (44%). 53% vastanuist kinnitas, et viimase aasta jooksul, kui maailmas on võimutsenud koroonapandeemia, on nad tundnud suuremaid stressiilminguid. 58% naistest mõjutas stress kehakaalu, 35%-l tekitas aga vistrikke.