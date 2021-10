„USSIKEELED“ | Ah et naine, kes päeval karjub, ei ole öösel saanud röökida? Ise ka usute sellist lollust? 

Esiteks – miks te arvate, et naise orgasm peab olema selline, et ilmtingimata tuleb nii röökida, et naabrid politsei, pääste ja Batmani kohale kutsuksid?

See, mu kullakesed on pesueht orgasmisurve, sest kuigi, jah, võib olla ka selliseid orgasme, on ka täiesti toredaid vallandmusi selliseid, mis võibolla lihtsalt puna palgele toovad. Ja igaüks reageerib mõnule erinevalt – mõni tahabki just kuss olla ja lasta mõnulainetel üle keha seda võimamalt rulluda.

Ja sa jeerum küll, miks on see, et naisel on põhust päeval karjuda, kuidagi taunimisväärne? Äkki sel naisel on põhjust karjuda – on piisavalt olukordi, mis vajavad hääletõstmist.

Lisaks, nagu me teame, siis naise puhul on „karjumine“ igasugune konkreetsem kõneviis. Vahel isegi etteheitev pilk.

Niiet, aitab kahepalgelistest, misogünistlikest naljadest, mis ei pane kedagi rohkem seksi nautima, orgasme väärtustama või end paremini tundma.